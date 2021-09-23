"Сегодня в психушке амнистия?": новая похотливая выходка Волочковой взбесила россиян

Артист выложил очередное видео с балериной. На пикантных кадрах Анастасия Волочкова прониклась к товарищу чрезмерной симпатией. Никита Джигурда подарил ей роскошный огромный букет цветов и сладострастно прижал ее к своей мощной груди.
При этом актер написал, что у них тайное свидание. В свою очередь королева шпагата заявила, что "главное – размер". Фолловеры разразились негодованием: сколько можно выставлять подобные постыдные ролики напоказ?
"Сегодня в психушке амнистия?", – высказался один из подписчиков. При этом некоторые пользователи соцсети сошлись во мнении, что из Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды получилась бы прекрасная пара.
Напомним, ранее балерина не постеснялась потрогать мужское достоинство своего друга. Тогда россияне жестко осудили звезду. "Как пошло, давайте промолчим", "Ты, человек, работающий с детьми. И они на тебя подписаны... Ну как так-то опуститься можно?", – обрушились фолловеры на Анастасию Волочкову.
Отметим, что знаменитость старается не принимать близко к сердцу критику в свой адрес. Но у нее не всегда это получается. Дело в том, что танцовщица давно стала излюбленной мишенью хейтеров.
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