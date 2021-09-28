Готовят к переливанию плазмы: новые подробности состояния Гузеевой

Лариса Гузеева находится в больнице с коронавирусной инфекцией.

Два дня назад стало известно об экстренной госпитализации 62-летней телеведущей, которая до этого отдыхала в Крыму. Родственники звезды все еще не комментируют ситуацию, однако появилась информация о том, что Ларису Гузееву готовят к переливанию донорской плазмы.

Телеграм-канал "Mash" сообщил о том, что знаменитая пациентка получит плазму донора, который уже переболел коронавирусной инфекцией и в крови которого сформировались антитела. Эта мера должна помочь знаменитости справиться с опасной болезнью.

На данный момент медики оценивают состояние артистки как средней тяжести. Известно, что при поступлении в больницу Лариса Гузеева сдала тест на коронавирус и он был отрицательным, однако более позднее исследование дало противоположный результат и подтвердило опасения медиков.

Сама телеведущая уже несколько дней не выходила на связь с поклонниками. Комментарии в инстаграм-аккаунте артистки отключены. А ведь совсем недавно Лариса Гузеева рассказывала поклонникам о том, что она отправилась на детокс в Крым. Звезда хотела скинуть лишний вес, для чего прибегала к кардинальным мерам и планировала полностью "обнулиться" в проверенном месте на Черном море.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что случившееся с Ларисой Гузеевой имеет некоторое сходство с болезнью певицы Максим.