Известная актриса оправдала бурную личную жизнь Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина пять раз была замужем, и этот факт часто вызывает недоумение и даже неприятие публики.

83-летняя народная артистка РСФСР имеет большой опыт супружеской жизни. Первым избранником молодой актрисы стал советский актер Вячеслав Воронин. После этого брака Лидия Николаевна связала свою жизнь с актером, писателем и кинорежиссером Василием Шукшиным. Вскоре после смерти второго мужа Лидия Федосеева-Шукшина привела в дом кинооператора Михаила Аграновича, который стал третьим супругом кинодивы.

Многие коллеги и поклонники не поняли вдову и даже раскритиковали знаменитость за столь бурную личную жизнь после смерти мужа. Однако актриса Людмила Зайцева не согласна с таким мнением. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка рассказала, что она близко знала и покойного Василия Макаровича и хорошо общалась с его вдовой. Людмила Зайцева не видит в поступках Лидии Николаевны ничего предосудительного и даже поддерживает ее.

В беседе с Борисом Корчевниковым 75-летняя актриса попыталась оправдать вдову Шукшина. Она подчеркнула, что Лидия Николаевна стала вдовой в возрасте 36 лет. Никто не мог обязать молодую женщину закрыть себя черным платком и горевать все оставшиеся годы. Актриса просто устраивала свою личную жизнь, так как хотела счастья, и это ее выбор.

Не осуждает Зайцева и последний резонансный брак Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым. Людмила Васильевна считает, что шоумен – "неплохой мужик", который очень нежно относился к своей супруге, всячески опекал и помогал разбираться с гаджетами.

Напомним, пара поженилась в 2018 году. Этот брак просуществовал почти три года. Недавно "Дни.ру" писали о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вновь спешит под венец.