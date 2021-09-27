Угождала мужикам: Вскрылись сенсационные данные о Фриске

Второй выпуск нового шоу "Дуэты" стал не менее сенсационным, чем первый. Продюсеры программы решились организовать самые неожиданные встречи.

Анне Семенович досталась песня "Бриллианты". Артистка сейчас достаточно редко выходит на сцену, но публика встречает ее с невероятной радостью. Оказалось, что вместе с ней композицию исполнила ее бывшая коллега по группе "Блестящие". Экс-солистки давно не виделись и были счастливы снова встретиться. Когда стена поднялась, они принялись обниматься и разговаривать. Вспомнили они и о покойной подруге, Жанне Фриске.

Группа "Блестящие" была образована в 1995 году и стала одной из первых женских групп в нашей стране. Девушки каждый день производили фурор, представительницы прекрасного пола хотели быть похожи на танцующих в откровенных нарядах красавиц, а мужчины тайно грезили об одной из солисток или о всех сразу. Николай Басков поинтересовался у певиц, не скучают ли они по тем временам, когда еще работали вместе.

Юлия Ковальчук рассказала, что они работали на любую аудиторию, потому что каждый имел свои предпочтения. Если кому-то было приятно смотреть на олицетворение молодости и нежности – обращали внимание на нее, если нужна была мощная женская энергия – на Анну Семенович, роскошная брюнетка – на Надежду Ручку. Жанну Фриске же артистка тут же назвала "королевой". В какой-то момент исполнительница смогла стать безусловным секс-символом для целого поколения, а в сознании многих и осталась такой до конца.

Трогательный ностальгический момент не оставил никого равнодушным. В комментариях многие тут же вспомнили харизматичную Фриске, которая всегда умела оставаться собой, а потому приводила в восторг, кажется, каждого, кто смотрел на нее. Пользователи отметили, что такие звезды тогда были настоящей редкостью, а сейчас якобы вообще практически не встречаются.

