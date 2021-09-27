Угождала мужикам: Вскрылись сенсационные данные о Фриске

Анне Семенович досталась песня "Бриллианты". Артистка сейчас достаточно редко выходит на сцену, но публика встречает ее с невероятной радостью. Оказалось, что вместе с ней композицию исполнила ее бывшая коллега по группе "Блестящие". Экс-солистки давно не виделись и были счастливы снова встретиться. Когда стена поднялась, они принялись обниматься и разговаривать. Вспомнили они и о покойной подруге, Жанне Фриске.
Группа "Блестящие" была образована в 1995 году и стала одной из первых женских групп в нашей стране. Девушки каждый день производили фурор, представительницы прекрасного пола хотели быть похожи на танцующих в откровенных нарядах красавиц, а мужчины тайно грезили об одной из солисток или о всех сразу. Николай Басков поинтересовался у певиц, не скучают ли они по тем временам, когда еще работали вместе.
Юлия Ковальчук рассказала, что они работали на любую аудиторию, потому что каждый имел свои предпочтения. Если кому-то было приятно смотреть на олицетворение молодости и нежности – обращали внимание на нее, если нужна была мощная женская энергия – на Анну Семенович, роскошная брюнетка – на Надежду Ручку. Жанну Фриске же артистка тут же назвала "королевой". В какой-то момент исполнительница смогла стать безусловным секс-символом для целого поколения, а в сознании многих и осталась такой до конца.
Трогательный ностальгический момент не оставил никого равнодушным. В комментариях многие тут же вспомнили харизматичную Фриске, которая всегда умела оставаться собой, а потому приводила в восторг, кажется, каждого, кто смотрел на нее. Пользователи отметили, что такие звезды тогда были настоящей редкостью, а сейчас якобы вообще практически не встречаются.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Что происходит в России?
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп