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Шоу-бизнес
"Одни кости": истощенная Полина Гагарина испугала поклонников

"Одни кости": истощенная Полина Гагарина испугала поклонников

В последнее время Гагарина славится не только голосом, но и худобой. На этот раз она испугала фанатов.
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Полина Гагарина каждый день балует своих любимых поклонников новыми фотографиями в своем аккаунте в "Инстаграме". Ее посты набирают огромное количество лайков и комментариев. На этот раз певица шокировала снимком с гастролей.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Судя по подписи к фотографии, участница Евровидения приехала в жаркую страну или город, выступила, а потом пошла к морю, чтобы отдохнуть. Разведенная Гагарина предстала перед фанатами в одном купальнике яркого цвета. Мать двоих детей разлеглась на песке. Практически все ее тело покрывает волна. Блондинка закрыла глаза и повернулась лицом к солнцу.

Многие слушатели Полины были рады, что она имеет возможность совмещать работу с таким приятным времяпрепровождением. Они пожелали любимой артистке хорошего отдыха.

Но нашлись и те, кто испугался за здоровье исполнительницы. Дело в том, что на фотографии член жюри шоу "Голос" выглядит слишком худой. Некоторые комментаторы не смогли оставить это без внимания.

"Одни кости", "Горизонтальная плоскость", "Странно, не уплыла", "Только сисек не хватает", "Поля, ПОКУШАЙ", – не сдержались хейтеры.

Гагарина не стала отвечать своим завистникам. Да и ярые фанаты тоже не получили никакого ответа. Видимо, звезда восстанавливает силы после концерта и готовится к следующему выступлению.

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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2021, 17:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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