Страшное известие потрясло актрису Яковлеву

Марина Яковлева стала звездной гостьей шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о потере двух близких людей.

Марина Яковлева была замужем дважды. Ее первым мужем стал актер и режиссер Андрей Ростоцкий. Супруги прожили в браке два года. В возрасте 45 лет артист погиб, сорвавшись со скалы у водопада "Девичьи слезы". Известие о смерти бывшего мужа потрясло Марину.

"Я ехала из театра на троллейбусе, когда мне сообщили о смерти Ростоцкого. Позвонила из Дома кино женщина и сказала, что Андрея больше нет. Сорвался со скалы и погиб. Я считаю, что он осветил своим светом мою жизнь. После смерти снился мне несколько раз. Это, конечно, очень личное. От него исходила какая-то энергетика. Мы сильно любили друг друга", – призналась актриса.

Тяжело восприняла она и уход Веры Глаголевой. Актриса и режиссер умерла от онкологии, ей был 61 год. "Долго не могла понять, почему так произошло. Она же молодая, красивая... Видимо, болезнь затаилась, в какой-то момент отступила, а потом нанесла удар. Я готовилась к съемкам... Потом несколько дней не могла прийти в себя", – рассказала Яковлева.

Ранее о смерти коллеги актриса высказалась в одном из шоу, но эти откровения не понравились старшей дочери Глаголевой. Анна Нахапетова пристыдила Марину Яковлеву в Instagram: "Не могу читать всю эту ложь, грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите. О какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых?!"