"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна

В Благовещенске в эти дни проходит Открытый фестиваль кино и театра "Амурская осень". Среди звезд, которые радуют жителей Приамурья своим талантом, и киевская пианистка Виталина Цымлюк-Романовская. Корреспондент "Дни.ру" прогулялся с ней по набережной города и расспросил о самых громких отношениях.

Виталина Цымбалюк-Романовская уже бывала в Благовещенске. В 2015 году она со своим тогдашним мужем, которого называла "золото", тоже приезжала сюда на "Амурскую осень". Правда, тот визит закончился казусом.

"Губернатор тогда должен был вручать Армену Борисовичу официальную награду во время церемонии закрытия фестиваля, – вспоминает пианистка. – Но буквально перед выездом из гостиницы муж лег на кровать и категорически отказался ехать, попросил, что пусть всем скажут, будто он заболел. Спорить и просить, зная его характер, было бесполезно. Поэтому на сцену за наградой пришлось подниматься мне, хотя я не люблю заменять кого-то и вообще была не готова".

Причем подобные вещи случались регулярно. "Он часто подводил людей, которые хорошо к нему относились, помогали театру, и иногда просили его куда-то прийти, поддержать, а он не ходил – в последний момент отказывался", – призналась Цымбалюк-Романовская.

По признанию Виталины, уже тогда у Джигарханяна начала прогрессировать возрастная деменция, поэтому его поступки были не всегда логичны и адекватны. Но они все проблемы со здоровьем пытались скрывать. "Он же перенес инсульт, но благодаря мне смог восстановиться – врачи сказали, что нужно делать, и поднимала его, – вспоминает Цымбалюк-Романовская. – Медики предупредили, что муж будет хорошо помнить все, что было давно, но станет мгновенно забывать и путать последние события. Так и вышло. Поэтому каждое утро, например, он по несколько раз мог спрашивать, какое сегодня число и что мы будем делать днем".

Единственное, что известный актер знал точно и кого никогда не путал – это его любимая третья жена Виталина, которую он любовно называл "лапа". "Доктор, которая была в больнице перед смертью Армена Борисовича, потом рассказала, что тот на смертном одре кричал, звал маму и Виталину, – продолжает киевская пианистка. – Очень важно, что он не звал ни пасынка Степана, ни свою бывшую жену Татьяну Власову, я это уточнила в больнице".

Ответила Виталина и на всех волнующий вопрос, почему она не родила от Джигарханяна. "Я познакомилась с ним уже в тот момент, когда он уже был тяжело был болен диабетом и детей иметь не мог, – сообщила пианистка. – Но я не жалею, потому что он сам для меня был ребенком, смыслом всей жизни".