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Шоу-бизнес
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна

В Благовещенске в эти дни проходит Открытый фестиваль кино и театра "Амурская осень". Среди звезд, которые радуют жителей Приамурья своим талантом, и киевская пианистка Виталина Цымлюк-Романовская. Корреспондент "Дни.ру" прогулялся с ней по набережной города и расспросил о самых громких отношениях.
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Виталина Цымбалюк-Романовская уже бывала в Благовещенске. В 2015 году она со своим тогдашним мужем, которого называла "золото", тоже приезжала сюда на "Амурскую осень". Правда, тот визит закончился казусом.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Губернатор тогда должен был вручать Армену Борисовичу официальную награду во время церемонии закрытия фестиваля, – вспоминает пианистка. – Но буквально перед выездом из гостиницы муж лег на кровать и категорически отказался ехать, попросил, что пусть всем скажут, будто он заболел. Спорить и просить, зная его характер, было бесполезно. Поэтому на сцену за наградой пришлось подниматься мне, хотя я не люблю заменять кого-то и вообще была не готова".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Причем подобные вещи случались регулярно. "Он часто подводил людей, которые хорошо к нему относились, помогали театру, и иногда просили его куда-то прийти, поддержать, а он не ходил – в последний момент отказывался", – призналась Цымбалюк-Романовская.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По признанию Виталины, уже тогда у Джигарханяна начала прогрессировать возрастная деменция, поэтому его поступки были не всегда логичны и адекватны. Но они все проблемы со здоровьем пытались скрывать. "Он же перенес инсульт, но благодаря мне смог восстановиться – врачи сказали, что нужно делать, и поднимала его, – вспоминает Цымбалюк-Романовская. – Медики предупредили, что муж будет хорошо помнить все, что было давно, но станет мгновенно забывать и путать последние события. Так и вышло. Поэтому каждое утро, например, он по несколько раз мог спрашивать, какое сегодня число и что мы будем делать днем".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Единственное, что известный актер знал точно и кого никогда не путал – это его любимая третья жена Виталина, которую он любовно называл "лапа". "Доктор, которая была в больнице перед смертью Армена Борисовича, потом рассказала, что тот на смертном одре кричал, звал маму и Виталину, – продолжает киевская пианистка. – Очень важно, что он не звал ни пасынка Степана, ни свою бывшую жену Татьяну Власову, я это уточнила в больнице".

Ответила Виталина и на всех волнующий вопрос, почему она не родила от Джигарханяна. "Я познакомилась с ним уже в тот момент, когда он уже был тяжело был болен диабетом и детей иметь не мог, – сообщила пианистка. – Но я не жалею, потому что он сам для меня был ребенком, смыслом всей жизни".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 14 сентября 2021, 15:36

комментарии

Ответить:

Гость852072
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Ну надо же! Сама мадам Цымбалюк говорит о том, что с 2015 года у Армена Джигарханяна "прогрессировала старческая деменция, и его поступки были не всегда логичны и адекватны" (С) А женился он на ней в феврале 2016 года (!!!!) Значит вот и тогда он был уже весьма не в себе!
Гость856169
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Это каких таких людей "подводил" Джигарханян? это Цы своих хохляцких друзей имеет в виду,которые тоже постепенно присасывались к театру. и теперь в должниках у Цы.
Гость856169
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и Грозданов верит в эту чушь от Цы? А с юридической точки зрения,нужно признать ген.доверенность ничтожной,раз Цы, сама, без медицинской процедуры,поставила такой диагноз.
Верит, конечно.Он и певичку возносил,да после её нелепой такой смерти в 21 веке выяснилось,что спала с судьёй ради присвоения квартиры бывшего мужа.
цы?
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Армен Борисович говорил об экс-избраннице крайне неохотно, называя ее главной ошибкой своей жизни.

Руководитель Университетской клиники Армаис Камалов, академику с мировым именем.! « Считаю, что Армен Борисович прожил последние годы благодаря своим друзьям. Он бы мог умереть от инфаркта или инсульта еще раньше после того жуткого публичного скандала, который случился три года назад. - О чем вы говорите! Каких лекарств не было?! У него были свои эндокринологи, которые многие годы его вели. Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки».
цы?
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Не понимает, что когда за пострадавшего некому заступиться, за него заступается Бог. Солько горя и слез она принесла старику,доживающему в доле ,проданной в Староконюшенном и взятой в аренду.Армен Борисович говорил об экс-избраннице крайне неохотно, называя ее главной ошибкой своей жизни.
Гость856503
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В Благовещенске в эти дни проходит ежегодная попойка. Съезд третьесортных фекалий. Загадили весь город.
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