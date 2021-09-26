"Профессионально не получалось": Последние слова Меньшова взорвали Сеть

Владимира Меньшова не стало пятого июля. Его смерть потрясла общественность, а факты из жизни продолжают вспоминать.

В эфире программы "Однажды…" на НТВ показали последнее интервью знаменитого режиссера. Естественно, последние слова, которые любимец публики сказал на камеру, взорвали Сеть. В беседе Меньшов рассказал о профессии, жизни и роли в обществе. Владимир Валентинович признался, что с детства чувствовал себя "белой вороной". Он поделился, что первое знакомство со школой-студией МХАТ, чувствовал себя другим. "Профессионально не получалось. У меня был неподходящий для этой среды характер", – пожаловался Меньшов.

Артист рассказал, что никогда не любил видеть себя на экране, чувствовал "сильнейшее раздражение" от просмотра кино со своим участием. В итоге, правда, Владимир Меньшов привык видеть себя по ту сторону экрана. Кино, безусловно, стало для Владимира Валентиновича призванием. Спустя долгое годы работы он уже спокойно и с уверенностью заявлял об этом. Именно кинематограф помог режиссеру сформировать взгляды на жизнь и личную философию.

Поклонники таланта Владимира Меньшова не смогли пройти мимо откровения легенды. "Спасибо Маэстро! Браво!", "Великий Владимир Меньшов, вы всегда будете с нами в своих картинах! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали почитатели таланта ушедшего маэстро.

Про возраст Народному артисту говорить было довольно непросто. Он отметил, что организм изнашивается и физически все становится труднее. Болезнь сильно подкосила Меньшова, ему стало тяжело ходить. "Как я любил в жизни ходить, это что-то", – рассказал Владимир Валентинович. Артист заключил, что вся его жизнь делится не на этапы, как у других людей, а на кинокартины – на работу над ними, подготовку, переход от одной к другой. Он планировал снять еще одну картину, о чем сказал в интервью. К сожалению, жизнь внесла свои печальные коррективы в это намерение.