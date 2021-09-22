"Меня подкосила болезнь": обнищавший Басков ищет жену

Николай Басков философски относится к своему возрасту. Он считает, что в наше время цифра в паспорте вообще не играет роли, было бы здоровье. Казалось, совсем недавно артист выпустил альбом "А мне 25!", и вот на горизонте замаячило 45-летие. За это время Басков успел побывать на гастролях с Монтсеррат Кабалье, блеснуть в Большом театре, жениться на дочери продюсера, стать отцом сына Бронислава и развестись.
Три года Николай Басков не давал больших интервью. Он участвовал во всех мероприятиях в одиночку. О его личной жизни ничего не было известно, и на то были свои причины.
Два года назад умер отец Николая Баскова Виктор Владимирович. Он работал в центральном аппарате Министерства обороны России и в последние годы страдал от тяжелого онкологического заболевания. Все силы и средства Басков тратил на лечение отца, буквально все накопления уходили только на это.
Сейчас самым главным и дорогим человеком для Николая Баскова является мама. Артист мечтает снова обрести семью и жениться. Но пока все это только в проекте.
"Я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей", – рассказал Басков в беседе с "КП".
Натуральный блондин считает, что найти свою вторую половинку очень трудно.
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