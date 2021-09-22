"От безделья маешься": Исхакова приложили за желание судиться с Гагариной

Дмитрий Исхаков подал в иск суд, чтобы добиться общения с дочерью и сыном Полины Гагариной.

Красивая звездная пара распалась в прошлом году. Развод произошел очень тихо, и внешне казалось, что между супругами даже не было никаких скандалов. Однако в последнее время отношения накалились. Дмитрий Искахов обратился в суд, чтобы урегулировать график встреч с дочерью, которую родила ему Полина Гагарина, а также с сыном певицы, которого мужчина воспитывал как родного.

Многие пользователи Сети поддержали фотографа и ополчились на певицу. Однако скандально известный блогер Лена Миро встала на сторону артистки. В своем блоге в "LiveJournal" Миро предложила подписчикам взглянуть на ситуацию глазами Полины Гагариной или "простой разведенки с двумя детьми", как она назвала певицу.

Миро обрисовала картинку, в которой несчастная женщина просто не успевает жить: у нее и гастроли, и корпоративы, и перелеты. Матери двоих детей нужно очень много всего успеть да и о своей личной жизни ей забывать еще рано. Теперь же из-за бывшего мужа Гагариной придется еще и заниматься судами.

По мнению Лены Миро, у самого Исхакова слишком много свободного времени, поэтому он и решился на иск.

"Вот от безделья и маешься," – резюмировала блогерша.

Миро подчеркнула, что она сама на месте Гагариной обратилась бы к лучшим адвокатам и вообще лишила бы мужчину родительских прав, несмотря на то, что женское сообщество в основном на его стороне. Однако это лишь скромное мнение Лены Миро.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как повела себя сама Полина Гагарина после новости о суде.