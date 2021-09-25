"Не захотел, чтобы я была конкуренткой": Чурикова вскрыла грязную правду о Театре сатиры

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. После выпуска молодая амбициозная актриса пыталась устроиться на работу. Ей хотелось играть в театре. Ее выбор пал на театр сатиры. Артистку долгое время не брали туда, потому что, по слухам, считали ее конкуренткой.
"Меня туда не взяли, потому что якобы кто-то не захотел, чтобы я была конкуренткой моей любимой актрисы Оли Аросевой. Может, это были просто сплетни", – вспомнила Инна Михайловна.
Она признается, что выбрала именно Театр сатиры, так как ей безумно нравился репертуар и актерский состав. Ей хотелось стать ближе к великим актерам и принимать участия в спектаклях вместе с ними. Восходяшая звезда много трудилась, чтобы в конце концов попасть в театр. Напомним, что на тот момент там работал Марк Захаров.
Чуриковой пришлось какое-то время играть в массовке, чтобы заработать какие-то деньги на жизнь. Конечно, ей хотелось большего. Но она даже не могла предположить, что в будущем станет одной из самых популярных советских актрис.
Инна Чурика и Ольга Аросеева в результате подружились практически сразу после знакомства. Они обе стали знаменитыми и картины с их участием видел каждый. Зрители сразу влюбились в этих актрис и увидели их талант.
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