"В голове один секс": Соседов вычислил геев среди российских звезд

Музыкальный критик рассекретил приверженцев нетрадиционной ориентации. Сергей Соседов поделился наблюдениями.

Звездный эксперт заявил, что в разных социальных сферах немало представителей ЛГБТ-сообщества, а особенно много их в сфере искусства. По словам Сергея Соседова, российский шоу-бизнес богат на геев и лесбиянок, которые умело шифруются. Критик полагает, что многие артисты попадают под подозрения, так как манерно исполняют песни о любви и расставании. "Вот у публики и складывается впечатление, будто у певцов в голове один секс", — выразился Сергей Соседов.

Мужчина рассказал, по каким признакам можно определить геев и лесбиянок на отечественной сцене. Как сообщил критик, звездные представители ЛГБТ вступают в странные браки, выбирая в качестве второй половинки сомнительных личностей. Кроме того, у них очень долго нет детей, а если наследники и появляются, то только от суррогатных матерей.

Эксперт отметил, что в России также много политиков, которые испытывают страсть к людям своего пола. Сергей Соседов подчеркнул, что их сложнее вычислить, так как на публике они обсуждают далекие от сексуальности вопросы. Освещая серьезные рабочие темы, как экономика и бюджет, геи и лесбиянки кажутся натуралами, что в корне неверно.

По мнению Сергея Соседова, порицание ЛГБТ-культуры в России происходит на фоне ее бурного обсуждения на федеральных телеканалах. Музыкальный критик полагает, что в обычной жизни геев и лесбиянок в крупных городах не угнетают, общество в целом относится к ним толерантно.