Самые знаменитые гей-пары

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1990 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Французский активист за права геев Луи-Жорж Тэн объяснил: "Мы хотим показать, что борьба с гомофобией – это дело не только самих геев, лесбиянок и транссексуалов, эта борьба – также дело властей и воля всего общества". И многие знаменитости по всему миру вскоре совершили каминг-ауты – признались в нетрадиционной ориентации. Нашлись и такие, кто официально узаконил отношения. У многих звездных однополых пар растут дети, и их не смущает, если в семье два папы или две мамы.

