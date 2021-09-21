"Ее надо кочегарить": Соседов нашел ключ к скромнице Ротару

74-летняя София Ротару крайне редко появляется в России на светских мероприятиях. Певица держится отстраненно и не пиарится за счет громкого имени, как другие звезды эстрады. Периодически об артистке появляются новости, которые выдают подноготную ее прошлого. Так, недавно стало известно, что София Ротару выпила перед тем, как впервые исполнила песню "Горная лаванда". Женщина слишком сильно нервничала, поэтому ей налили коньяка.
Журналисты решили узнать, почему знаменитость не смогла обойтись без спиртного перед концертом. Для этого они обратились к критику Сергею Соседову, который досконально знает секреты медийных персон. Выяснилось, что мужчине известен способ воодушевить певицу в непростые моменты.
"Ее надо все время как-то кочегарить, такая она робкая", — заявил критик. По его словам, София Ротару — это трусиха, которая никому не доверяет. Певица, как сообщил Сергей Соседов, всегда находится в состоянии тревоги и даже при разговорах ищет в людях подводные камни.
"Она как будто идет по минному полю, ждет подвоха", — пояснил звездный мужчина. Согласно его теории, София Ротару способна быть открытой только с небольшим количеством людей, а с новыми знакомыми ей непросто устанавливать надежные контакты.
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