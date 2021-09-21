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Шоу-бизнес
"Ее надо кочегарить": Соседов нашел ключ к скромнице Ротару

"Ее надо кочегарить": Соседов нашел ключ к скромнице Ротару

Стала известна главная тайна Софии Ротару. Народная артистка СССР нуждается в особом контакте.
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74-летняя София Ротару крайне редко появляется в России на светских мероприятиях. Певица держится отстраненно и не пиарится за счет громкого имени, как другие звезды эстрады. Периодически об артистке появляются новости, которые выдают подноготную ее прошлого. Так, недавно стало известно, что София Ротару выпила перед тем, как впервые исполнила песню "Горная лаванда". Женщина слишком сильно нервничала, поэтому ей налили коньяка.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Журналисты решили узнать, почему знаменитость не смогла обойтись без спиртного перед концертом. Для этого они обратились к критику Сергею Соседову, который досконально знает секреты медийных персон. Выяснилось, что мужчине известен способ воодушевить певицу в непростые моменты.

"Ее надо все время как-то кочегарить, такая она робкая", — заявил критик. По его словам, София Ротару — это трусиха, которая никому не доверяет. Певица, как сообщил Сергей Соседов, всегда находится в состоянии тревоги и даже при разговорах ищет в людях подводные камни.

"Она как будто идет по минному полю, ждет подвоха", — пояснил звездный мужчина. Согласно его теории, София Ротару способна быть открытой только с небольшим количеством людей, а с новыми знакомыми ей непросто устанавливать надежные контакты.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 19:41 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

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