Непоправимый ущерб репутации: у принца Чарльза серьезные неприятности

На этот раз черные тучи сгустились над самим принцем Чарльзом.

Изначально скандал разразился вокруг ближайшего помощника принца Чарльза – Майкла Фоссета. Мужчину обвинили в торговле титулами и оказании определенных услуг по получению британского гражданства. Фоссет несколько десятков лет провел в непосредственной близости к королевской семье: начинал карьеру с должности лакея и постепенно дослужился до поста главы благотворительного Фонда принца Чарльза.

Принц Уэльский уверяет, что он ничего не знал о противозаконных действиях своего помощника. Однако теперь серьезные обвинения коснулись и самого сына королевы. Выяснилось, что сам Чарльз принял в свой фонд крупный денежный взнос от некоего банкира, которого подозревают в незаконных финансовых махинациях. Уже обнаружено письмо, доказывающее что между принцем и банкиром действительно происходило какое-то общение. Впрочем, многие обстоятельства этого дела еще остаются невыясненными и подлежат разбирательству.

Тем не менее, все случившееся уже нанесло огромный ущерб репутации принца Чарльза. Напомним, что после смерти Елизаветы II именно ее сыну предстоит наследовать престол. Однако из-за свалившихся на голову принца неприятностей в британском обществе уже говорят о том, что принц Чарльз всерьез задумывается об отказе от короны – об этом сообщило издание Suggest. Если это произойдет, престол достанется принцу Уильяму, как старшему внуку королевы, репутация которого, к тому же, еще не была запятнана скандалами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что принц Чарльз заживо похоронил королеву Елизавету II.