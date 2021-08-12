"Ущерб всей семье": принц Чарльз озабочен разразившимся секс-скандалом

Принц Чарльз понимает, что после случившегося принц Эндрю уже не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

Скандал, связанный с именем принца Эндрю и его другом Эпштейном, впервые разразился еще два года назад. Тогда же Эндрю вынужден был отказаться от престола. Теперь в резонансном деле случился новый поворот: американка Вирджиния Робертс обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Принц Чарльз как представитель королевской семьи отреагировал на эти обвинения.

Как сообщил источник в издании The Times, Чарльз сочувствует Эндрю из-за того, что тот столкнулся с общественным негодованием. Принцу жаль брата, имя которого запятнано навсегда и который уже вряд ли когда-то сможет вернуться к общественной жизни. При этом принц Уэльский считает, что данная ситуация нанесла серьезный "репутационный ущерб всей семье".

Также члены королевской семьи очень озабочены действиями адвокатов принца Эндрю, которые до сих пор не отреагировали на резонансный иск, поданный американкой. Затянувшееся молчание представителя королевской династии наносит еще больший вред его репутации в глазах всех британцев. Прежде же принц Эндрю и вовсе отрицал знакомство с Робертс, хотя в Сети даже появился снимок, на котором они запечатлены вместе. В настоящее время обвиняемый в изнасиловании брат принца Чарльза пребывает в Шотландии вместе с матерью и другими членами королевской семьи.