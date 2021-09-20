Принц Чарльз заживо похоронил Елизавету II

Принц Чарльз поделился своими планами на будущее. Правда реализовать их он сможет только после смерти королевы.

Принц Чарльз ждет своей очереди на трон уже практически 70 лет. Его мать Елизавета II стала королевой в далеком 1952 году, когда умер ее отец Георг VI. Как и ее мать, Елизавета II является долгожителем и в свои 95 лет пекрасно себя чувствует и не собирается отдавать страну.

Самому принцу Чарльзу уже 72 года, но он еще бодр и полон сил и энергии. Его родительница еще не передала ему корону, а он уже строит планы на будущее. Так, наследник решил, что как только он будет провозглашен королем, он проведет реформу монархии.

Еще он заявил, что сделает Букингемский дворец, сердце Лондона, музеем. Королева была шокирована такой информацией и четко дала понять, что при ней такого точно не будет. Ведь несмотря на то, что несколько месяцев в году она проводит в своей резиденции, дворец – это символ монархии.

Напомним, что практически в течение всей ситуации с коронавирусом Елизавета II не находилась во дворце. Все это время она провела в Виндзоре.

Также королева напомнила, что дворец и так открыт для посещения несколько недель каждый год. Единственное, что запрещено делать жителем столицы Великобритании и ее гостям – заходить в жилые комнаты королевской семьи.