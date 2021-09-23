"Исхудал": внешний вид Гальцева встревожил народ

На днях в инстаграм-аккаунте артиста появилось свежее фото, на котором юморист запечатлен в автомобиле. На голове мужчины – черная кепка, фигура скрыта курткой, но даже так поклонники заметили, что Юрий Гальцев сильно похудел.
В комментариях люди принялись высказывать беспокойство относительно внешнего вида артиста. У одних появились тревожные мысли о здоровье юмориста, другие же решили, что мужчина специально похудел, чтобы выглядеть моложе, ведь у него молодая избранница.
Фолловеры написали:
"Исхудал" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Хлопоты с молодой любовницей?", "Что-то меня настораживает симметрия в вашем лице... Как здоровье, Юрий?", "Как то вы произнесли "не падаем духом" не очень весело, глаза таки выдают...".
В последние годы личная жизнь Юрия Гальцева привлекает повышенное внимание публики. Как известно, артист живет с молодой избранницей Марией Насыровой, которая была его ученицей и является ровесницей его дочери. При этом, по информации в Сети, с законной женой Ириной Юрий тоже разводиться не собирается. Возможно, изменения во внешности, замеченные подписчиками, связаны с нестабильностью в личной жизни артиста, или же людям это просто показалось.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне желают здоровья полностью облысевшему Юрию Гальцеву.
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