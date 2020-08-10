Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы

59-летний Юрий Гальцев радикально изменился. Поклонники обратили внимание на то, как сильно он похудел и помолодел. Говорят, артист старается соответствовать возлюбленной, разница в возрасте с которой составляет три десятка лет.

Юрий Гальцев прославился благодаря участию в юмористической передаче Регины Дубовицкой "Аншлаг". Там артист воплотил образ эксцентричного мужчины в ярких клоунских одеждах и со странной прической. Зритель настолько привык к такому виду Юрия Гальцева, что, когда на днях артист появился в студии шоу Елены Степаненко в стильном наряде, гладко выбритый, подтянутый и с эффектной бабочкой, его попросту не узнали.

"Глаза дружбы редко ошибаются", – говорил в свое время Вольтер. И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете! Прошу вас, не бойтесь – просто любите. И тогда все неприятности обойдут вас стороной", – высказалась восхищенная Степаненко, обнародовавшая фотографию с преобразившемся Гальцевым.

Поклонники пришли в восторг от вида артиста. От нелепого мужчины с лишним весом решительно ничего не осталось! Говорят, 59-летний Гальцев радикально изменился благодаря молодой возлюбленной.

Еще четыре года назад появилась информация о том, что Юрий Гальцев строит романтические отношения со своей студенткой Марией Насыровой. В 2010 году она поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а после учебы пришла работать в его театр. Говорят, Мария так отличилась, что через пять лет родила своему преподавателю сына Глеба. Самое интересное, что тот состоит в браке с актрисой Ириной Ракшиной. По всей видимости, разводиться и делить имущество юморист не собирается.

Многие фанаты проводят параллели между романом артиста и отношениями Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Ракшина с такой постановкой вопроса не согласна. "У нас совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян... Это его жизнь, его карма. Никаких подобных страхов у меня нет, и я не ревную", – заявила жена юмориста.