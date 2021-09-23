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Шоу-бизнес
Начались осложнения: роженице Барановской потребовалась донорская кровь

Начались осложнения: роженице Барановской потребовалась донорская кровь

Уже долгие годы ведущая проводит большую часть времени, заботясь о своих детях. Однако оказалось, что самые страшные факты были скрыты от широкой публики.
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Многодетная мать принимать активное участие в жизни детей. Самое непростое время для семьи – осень. Необходимо снова войти в непростой график, ведь трое наследников знаменитости учатся в разных местах и посещают разные занятия. Она рассказала журналистам, что такие меры оказались вынужденными, так как дети очень разные.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

С тех пор, как семья переехала из Англии, старший сын звезды, 16-летний Артем, обучается в британском учебном заведении. Ее 13-летняя наследница посещает другое элитное учебное заведение, а у младшего ребенка совсем другие интересы. По словам Юлии Барановской, девятилетний Арсений не очень любит школу, зато невероятно воодушевлен футболом и своими тренировками.

Ведущая призналась, что самые главные люди в ее жизни – дети. Однако их появление на свет далось ей нелегко. Так, во время второй беременности врачам пришлось спасать знаменитость. Когда она была беременна дочкой, возникла угроза выкидыша. Срок был достаточно поздним, а потому ситуация оказалась критической. Она обратилась к докторам и поблагодарила их за помощь.

Оказалось, что больше месяца Юлия Барановская провела на сохранении. Ей нельзя было подниматься с постели, а переворачиваться разрешалось всего лишь несколько раз в день. "Начались осложнения", – вспомнила ведущая. К счастью, в тот момент им с дочерью помогли. Понадобилась донорская кровь, которую удалось достаточно быстро найти.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 09:06 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость857433
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Опять про эту колхозницу необразованную.От этой хабалки Барановкой уже мутит.Послушайте ее как ведущую. Это же смехота.Бескультурье прет из нее со всех дыр.Если <цензура> не алименты Аршавина ,то и знать бы никто не знал про эту дуру.Детей она любит...А кто не любит своих детей? Нарожала...пусть скажет спасибо,что Аршавинские деньги позволяют этой чмо пиариться на воспитании.
Гость861766
Пожаловаться Ответить
очередной <цензура> автора стать
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