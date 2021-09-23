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Шоу-бизнес
"Способ – второстепенный вопрос": Лазарев рассекретил детали рождения дочери

"Способ – второстепенный вопрос": Лазарев рассекретил детали рождения дочери

Личная жизнь Сергея Лазарева то и дело обрастает слухами и домыслами. В частности, россияне обсуждают наследников певца, о которых мало, что известно. Теперь же артист решил пролить свет на подробности появления на свет дочки Ани.
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В личном инстаграм-аккаунте артист раскрыл один из главных секретов своей семьи последних лет. Он сообщил о дне рождения наследницы. Праздник девочка отметила 22 сентября.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Сергей Лазарев разместил умилительный ролик с трехлетней малышкой. Аня получила в подарок от отца большой торт со своим портретом. Затем ее с братом Никитой ожидала интересная развлекательная программа. Девочка во время праздника зажигательно отплясывала под детские песни.

Отметим, что о сыне и дочери исполнителя известно мало. Так, по имеющейся информации, Никиту и Аню выносили разные суррогатные матери. При этом, по слухам, их биологической мамой является одна женщина – подруга Сергея Лазарева. Во всяком случае, об этом ранее писали СМИ.

Сам же артист не подтверждал данную информацию. Ранее Сергей Лазарев делился своим мнением по поводу семьи. Он убежден, что главное – чтобы дети росли в любви. И не важно, с отцом они живут или с матерью. "А способ — второстепенный вопрос", — говорил певец в интервью StarHit.

Отметим, что поклонники то и дело гадают: свободно ли сердце Сергея Лазарева? Ему приписывали множество романов с красавицами-коллегами. Однако эту часть своей жизни звезда держит в секрете.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 08:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

комментарии

Ответить:

Гость863134
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Ничто в мире не заменит материнской любви и полной семьи. И как бы и чем бы не хвастались - все это суррогат полноценной семьи. Что будет с детьми - неизвестно. Но они никогда не найдут ответа на свой вопрос "почему это со мной".
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