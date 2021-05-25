Лазарев заставил сына исполнить "взрослую" песню на всю страну

У популярного исполнителя двое детей: старший сын Никита и дочь Аня. Оказалось, что малыши потихоньку идут по стопам звезды.

Сергей Лазарев много времени уделяет воспитанию наследников. Во время карантина он рассказывал, что проводит с ними практически каждую минуту. После снятия запретов дети попали в непростую ситуацию. Им пришло привыкать к тому, что папа больше не будет дома каждый день.

Семилетний Никита сейчас активно учится танцевать. Он занимается в именитом коллективе Аллы Духовой, Todes. Судя по всему, мальчик делает успехи, а счастливый папа с радостью публикует в своем личном блоге в "Инстаграм" видео с отчетных концертов сына.

Теперь Сергей Лазарев решил показать зрителям ребенка в новом амплуа. На ежегодной музыкальной премии "Взрослые и дети" певец впервые выступил вместе с Никитой. Отец и сын исполнили хит артиста "Это все она". Мальчик активно двигался и, видимо, чувствовал себя вполне комфортно.

Многие поклонники творчества исполнителя до сих пор умиляются увиденному. Мальчик не только невероятно обаятелен и артистичен, но и уже обладает неплохими вокальными данными. Однако даже в этой ситуации нашлись недоброжелатели. Пользователи сети активно обсуждают то, что выбранная песня – слишком "взрослая" для мальчика, а папа не должен был заставлять его выходить на сцену. Судя по довольному виду сына звезды, он совсем не был против участия в конкурсе. Будет ли Никита продолжать петь – пока остается загадкой.