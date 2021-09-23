Появление Катиной из "Тату" с сыном на публике стало сенсацией

36-летняя исполнительница сегодня стала все чаще появляться на публике. Накануне знаменитость пришла в один из столичных кинотеатров на премьеру фильма "My Little Pony: Новое поколение" вместе с сыном Сашей. Появление рыжеволосой красавицы Лены Катиной с подросшим наследником стало сенсацией для поклонников, так как певица редко показывает единственного отпрыска.
Сына Сашу Катина родила в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Пара поженилась еще в 2013 году и даже отпраздновала двойную свадьбу: в России и в Словении. Но пару лет назад этот союз распался. Ребенок остался жить с матерью, но и с отцом отношения поддерживает.
В одном из интервью экс-солистка группы "Тату" признавалась, что к конфликтам в семье привела неготовность обоих супругов к появлению ребенка. Однако еще больше ссор возникло на почве того, что муж Катиной не был востребован как музыкант. В результате пара распалась, но бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.
Недавно Лена Катина стала гостьей телешоу "Секрет на миллион", где призналась, что сейчас у нее есть возлюбленный. Звезда не спешит знакомить нового избранника с сыном и имени его не афиширует, так как эта история только начинается.
Ранее Лена Катина рассказала об изнасиловании, жертвой которого она стала в детстве.
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