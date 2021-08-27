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Шоу-бизнес
"Это было ужасно мерзко": экс-солистка группы "Тату" рассказала об изнасиловании

"Это было ужасно мерзко": экс-солистка группы "Тату" рассказала об изнасиловании

Лена Катина из группы "Тату" сделала жуткое признание. По сей день певица не может забыть тот кошмар.
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Исполнительница поведала, что стала жертвой насильника-педофила. Извращенец надругался над будущей артисткой, когда той было всего 11 лет.

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 Шоу "Секрет на миллион"

Сюжеты Шоу "Секрет на миллион"

Лене Катиной понадобилось много лет, чтобы переболеть тот шок. Девушка долго восстанавливалась после травмы. Ей пришлось обратиться к психологу, чтобы справиться с той болью.

В шоу "Секрет на миллион" на НТВ звезда поведала ведущей, что до сих пор помнит лицо насильника. Бывшая солистка группы "Тату" отметила, что "это было ужасно мерзко". Сегодня Лена Катина может говорить о случившемся без слез, поскольку проработала болезненные воспоминания со специалистом.

Знаменитость объяснила, что поделилась своей историей, чтобы помочь другим подросткам справиться с подобными тяжелыми воспоминаниями или предотвратить беду. Вокалистка не стала называть имени преступника и не сообщила.

Несмотря на пережитое, исполнительница смогла доверять мужчинам: певица построила семью со словенским музыкантом Сашо Кузмановича. Супруги воспитывают сына Александра. Пару лет назад пара развелась.

Ранее экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала, что однажды продюсер Иван Шаповалов заставил ее мастурбировать на сцене на глазах сотен людей. Юная певица послушалась наставника, потому что на кону стояли слава и деньги.

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Лена Катина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com/
Автор: 27 августа 2021, 08:46 Источник: "Секрет на миллион" НТВ ✓ Надежный источник
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еще одна <цензура>.дь, под видом святоши, решила попиариться, вся конченная эстрада изнасилованная одни уроды, фууу буэээээ
1

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