Штурм жестко прошлась по заявившей о внебрачной биологической дочери Королевой

На днях российская певица Наташа Королева шокировала россиян признанием – у нее есть внебрачная дочь, от которой артистка отказалась. Новость прозвучала в эфире программы "Секрет на миллион". С тех пор в Сети без устали обсуждают ситуацию.
Королева утвердительно ответила на секретный вопрос о том, правда ли за рубежом растет ее двухлетняя дочь. Как выяснилось, несколько лет назад Наташа Королева продала свои яйцеклетки однополой паре из США – своему другу и его партнеру. Ребенка выносила и родила суррогатная мать.
Родственники Наташи Королевой, ее мать, муж Тарзан и 19-летний сын Архип, были шокированы таким признанием, как и поклонник артистки.
Коллега Наташи Королевой, певица Наталья Штурм с гневом обрушилась на звезду. Она заявила, что не верит в наигранную постановку передачи. По ее словам, история была сочинена кем-то и непрофессионально сыграна.
"Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королевой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения — он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: "я ж муж!" Получилось жалко и стыдно", – заявила Штурм.
Напомним, в эфире программы прозвучала сумма, за которую Королева продала свою яйцеклетку – 50 биткоинов, что равняется примерно 175 миллионам рублей.
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