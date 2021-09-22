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Шоу-бизнес
"Такой правдивый чувак": обозлившийся Пригожин плюнул в Шнурова

"Такой правдивый чувак": обозлившийся Пригожин плюнул в Шнурова

Иосиф Пригожин одним из первых заговорил о тяжелом положении артистов в пандемию.
прочитано 277 раз

Знаменитый продюсер еще в самом начале периода коронавирусных ограничений понял, что звезд шоу-бизнеса ждут непростые времена. Тогда слова Иосифа Пригожина были не просто не услышаны, а даже жестоко высмеяны. Никто не защитил супруга Валерии от нападок острого на язык Сергея Шнурова, и эта обида, вероятно, крепко засела в сердце продюсера.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Теперь многие артисты стали высказывать похожие мнения. На днях Диана Арбенина заговорила о том, что пандемия буквально задушила талантливых артистов, не дав им встать на ноги, но при этом включила зеленый свет "пустышкам" из Сети. РИА ФАН обратились с Иосифу Пригожину с просьбой прокомментировать слова популярной рок-исполнительницы.

Продюсер согласился с Арбениной, подчеркнув, что он говорил об этом еще в самом начале. Тут же Пригожин вспомнил свою злость на Шнурова и предложил всем звездам, испытывающим проблемы, обратиться за помощью именно к нему.

"Такой правдивый чувак. Вот пусть и позаботится," – плюнул Пригожин в сторону своего обидчика.

Супруг Валерии подчеркнул, что ему самому теперь все равно, как чувствуют себя другие артисты, впредь он переживает только за своих близких.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как дочь Иосифа Пригожина накинулась на косметолога.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 16:21 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Фима Шизондер
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Йёсю защищать от Шнугка? Да пги случае он его один на один газмажет в пасту Хэ. Недагом Вегевочкин кинулся заявы стгочить в ментугу.
1

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