"Все очень плохо": обезображенная дочь Пригожина накинулась на косметолога

Даная Пригожина тщательно следит за своей внешностью и для этого регулярно посещает косметолога. С одним из специалистов девушка договорилась об определенной процедуре для губ по бартеру. Косметолог должен был оказать услугу, а дочь Иосифа Пригожина – прорекламировать специалиста.
Услуга была девушкой получена, но она оказалась очень разочарована результатом. Губы были испорчены, что обезобразило лицо, и Данае даже пришлось впоследствии исправлять работу у другого специалиста.
"Сделано все очень плохо!" – написала дочь Пригожина в Сторис.
При этом девушка пожалела некомпетентного косметолога и сначала промолчала об ужасном результате, решив не портить репутацию врача. Однако спустя какое-то время женщина, оказавшая услугу, решила оклеветать Пригожину и потребовать с нее деньги. Этого дочь продюсера стерпеть не смогла.
В Сторис своего инстаграм-аккаунта девушка накинулась на горе-косметолога и подчеркнула, что не позволит ей выезжать на звездной фамилии Данаи и затрагивать ее отца. Девушка потребовала извинений, а в противном случае обещала обратиться в суд. В качестве доказательств о некачественной работе Пригожина прикрепила ответы других девушек, свидетельствующие о том, что губы этот косметолог делает ужасно.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Иосиф Пригожин и Валерия решились на многомиллионную покупку.
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