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Шоу-бизнес
Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов

Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов

29 июля российскому композитору Игорю Крутому исполнилось 67 лет. Он с размахом отметил праздник.
прочитано 607 раз

На праздничной вечеринке Крутой собрал самых близких друзей, звезд отечественного шоу-бизнеса. Ведущим мероприятия стал Николай Басков.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Золотой голос России провел вечер в особняке на берегу моря, где обосновалась семья именинника. Игорь Крутой выглядел, как всегда, элегантно и скромно — синяя рубашки и белые брюки.

Подарки на вечеринке получал не только именинник. Как выяснилось, натуральный блондин, который еще только готовится отметить день рождения, получил от знаменитого ювелира роскошный презент.

Баскову подарили часы за 1,2 миллиона долларов от известного ювелира Джейкоба Арабо. Усыпанное драгоценными камнями изделие артист с гордостью показал поклонникам, пишет 5-tv.ru. Циферблат часов был украшен зеленой бабочкой из кристаллов и бриллиантами. Ремень часов выполнен из натуральной кожи.

Конечно, подарки на день рождения заранее не преподносят, но у звезд свои причуды. К слову, Николай Басков отпразднует свое 45-летие только 15 октября.

В конце вечера Игорь Крутой поблагодарил каждого гостя за добрые слова. Он исполнил хит "Звездопад", стихи к которому написал Игорь Николаев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 16:31 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
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