Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами

С момента появления тренда под названием бодипозитив прошло уже довольно много времени, однако он продолжает будоражить умы людей по всему миру. Рассказывают, что когда-то эта концепция была придумана для того, чтобы помочь людям принимать свои тела со шрамами, растяжками, врожденными дефектами и другими особенностями, которые очень трудно или вовсе невозможно исправить. Однако теперь бодипозитив взяли на вооружения дамы с лишним весом и необъяснимым отвращением к средствам депиляции. Что из этого вышло – смотрите в подборке Dni.Ru.
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