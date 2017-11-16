Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами

С момента появления тренда под названием бодипозитив прошло уже довольно много времени, однако он продолжает будоражить умы людей по всему миру. Рассказывают, что когда-то эта концепция была придумана для того, чтобы помочь людям принимать свои тела со шрамами, растяжками, врожденными дефектами и другими особенностями, которые очень трудно или вовсе невозможно исправить. Однако теперь бодипозитив взяли на вооружения дамы с лишним весом и необъяснимым отвращением к средствам депиляции. Что из этого вышло – смотрите в подборке Dni.Ru.