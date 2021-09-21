Уличенная в непорядочности Успенская угодила в страшный скандал: Происходит беспредел

Сейчас в непростой жизни Любови Успенской, кажется, все начало налаживаться. Перемирие с дочерью, новая волна популярности, невероятное число поклонников. Однако всплыла новая неприятность.

Выяснилось, что с начала сентября этого года Любовь Залмановну лишили права исполнять хит "По полюшку". Этим вопросом занялась автор композиции, Наталья Лапина. По ее словам, певица отказалась платить авторские отчисления, а решить вопрос "полюбовно" у нее не вышло. Знаменитые строки артистка написала для себя, но в тот момент жила в США. Позднее она предложила их коллегам.

Первой песня приглянулась Ирине Алегровой, но Любовь Успенская "отвоевала" права на композицию и пообещала сделать из нее хит, а Наталье – все деньги, которые прописаны в договоре. На этом они и договорились. Песня стала невероятно популярной, но Лапина своих миллионов якобы пока так и не увидела.

Наталья Лапина заявила, что ничего не получила за весь период, несмотря на то, что песня играла на радио, телевидении, а также была крайне популярна в соцсетях. Она напомнила, что, по закону, у нее должны быть все отчеты, но их нет. Артистка заявила, что такого мошенничества не видела никогда, а систему назвала "подлой".

Саму Любовь Успенскую Наталья охарактеризовала как "непорядочного человека", а также отметила, что попыталась выйти на связь с ее новым директором. Мужчина якобы накричал на нее и сообщил, что, благодаря Любови Залмановне, она "вылезла из грязи в князи". Артистка подчеркнула, что "происходит беспредел" и вопрос она намерена решать с помощью юристов.

