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Как свиньи: видео грязных утех Шаляпина и Копенкиной довело до тошноты

Как свиньи: видео грязных утех Шаляпина и Копенкиной довело до тошноты

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина развелись несколько лет назад. Несмотря на расставание, пара поддерживает теплые отношения и периодически общается. В пятницу предпринимательница показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта видео утех с бывшем мужем.
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Судя по кадрам, они отправились в СПА-салон. "Такая снежная зима, а мы нашли грязь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила бизнес-вумен. Прохор Шаляпин заявил, что все-таки годы берут свое, поэтому они с Ларисой Копенкиной отправились на омолаживающие процедуры.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Поклонники с восторгом приняли публикацию предпринимательницы. "Лариса, тебя годы не берут. Так держать", "Без Ларисы никуда Шаляпин", "Классная вы девушка!!! Оптимистка, здоровья вам крепкого и такого же оптимизма", "Молодцы, наслаждайтесь жизнью", – написали в комментариях.

Однако некоторых видео развлечений Ларисы Копенкиной и Прохора Шаляпина в грязи довело до тошноты. "Все равно жалко смотрятся, что один ,что другая, выгода, фальшивый смех, а в душе????", "Ну а шаляпин, как Колобок, от одной старой дуры к другой", – считают пользователи Сети.

Напомним, недавно певец рассказал, что, несмотря на постоянные отношения, он не заканчивает поиск потенциальной невесты. По его словам, список его интересов – женщины из первой двадцатки рейтинга самых богатых людей Forbes. Как отметил Прохор Шаляпин, в подборке журнала в основном американки, но есть и одна японка. "Такая красивая, раздобревшая", – пошутил молодой человек.

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Автор: 15 января 2021, 15:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

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