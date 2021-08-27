Вскрылась связь женатого Шаляпина с бывшей женой

Копенкина рассказала, что уже давно общается с американкой Клаудией Девис и знала об их с Прохором приближающейся свадьбе. Блондинка является владелицей сети адвокатских контор. Ее семья перебралась в Канаду очень давно и смогла сколотить целое состояние.
Лариса Копенкина одобрила выбор Прохора Шаляпина и назвала его новую супругу, 42-летнюю предпринимательницу из Канады, хорошей женщиной, пишет NEWS.ru. Также она отметила, что Шаляпин женился на Девис в США. Почти сразу после свадьбы новая жена Прохора была госпитализирована с ковидом. У самого Шаляпина ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Копенкина отметила, что они с Шаляпиным продолжают общаться после расставания, пара смогла сохранить дружбу. Лариса Копенкина считает артиста хорошим человеком, который всегда придет на выручку.
Что касается личной жизни Ларисы Копенкиной, то в этом плане у нее все хорошо. Она не одна, и ни в чем себе не отказывает в плане отношений. По словам бизнесвумен, она не сидит в девках девять лет.
По информации "КП", свадьба обошлась паре как минимум в 15 миллионов рублей. Судя по всему, жена певца вполне может позволить себе такие траты.
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