Располневший после ковида Пригожин: Если бы не Валерия, весил бы 200 килограммов!

"Я недавно переболел ковидом и восстановление после больницы дается тяжело, – вздыхает 52-летний продюсер. – Просто меня в больнице кололи декстаметозоном (оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. – Прим. ред.). Не спрашивайте, как я потом выжил! И если бы не моя жена Валерия, весил бы килограммов 200! А сейчас 103 всего. Но я поправился на 10 килограммов и это самый большой мой вес в жизни".
"Я набрал вес буквально за три недели после того, как начал отходить от лекарств, – пояснил Пригожин. – А там же еще очень много гормонов вкалывают – поправились все мои друзья!"
"Жена хочет, чтобы я прожил как можно больше, поэтому теперь и пытается меня сдерживать, ограничивать в еде, – продолжает Пригожин. – Самая большая проблема – вечерние ужины и встречи. Вот с этим тяжело бороться. Но у Валерии совместно с Эмином уже несколько лет есть линия здорового питания, когда ее ешь, то худеешь".
Сегодня главная проблема Пригожина – остановившийся вес. "Я ем мало – иногда всего два раза в день, очень много хожу, но пока не сильно помогает", – пояснил Пригожин. И показал в подтверждение шагометр в телефоне.
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