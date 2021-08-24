Располневший после ковида Пригожин: Если бы не Валерия, весил бы 200 килограммов!

Гостей "Новой волны" в Сочи кормят и поят, что называется, на убой. Креветки, раки, арбузы, персики – только налегай. Но Иосиф Пригожин вынужден себя ограничивать. В чем и признался в эксклюзивном интервью "Дни.ру"

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