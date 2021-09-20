Загулявшая разведенка Бородина прижалась к паху бородатого самца

Звезду шоу "Дом-2" застукали за рубежом в объятиях нового кавалера. Ксения Бородина пустилась во все тяжкие.

Развод с Курбаном Омаровым сильно изменил жизнь Ксении Бородиной. Из примерной жены и матери она превратилась в дерзкую тусовщицу, которая соблазняет мужчин. Народ не раз осуждал теледиву за разгульный образ жизни и откровенное декольте, но она мощно дала отпор критиканам. Очевидно, что теперь звезду не интересует ничего, кроме своей личной жизни и развлечений. В минувшие выходные Ксения Бородина умчалась из России в Армению на очередную вечеринку.

Телеведущая знатно повеселилась на дне рождения подруги в Ереване. Знаменитость вновь попала в объективы камер вместе с ресторатором Эриком Авагяном. Ксения Бородина и танцевала вместе с мужчиной, и обнималась с ним. Брюнетка игриво виляла бедрами, прижимаясь к паху бородатого самца, и похлопывала его по руке.

Ведущую рассекретила подруга в своих инстаграм-историях. Там и появились провокационные ролики, где Ксения Бородина предается ласкам с новым кавалером. Сама теледива пока не комментировала ситуацию. Примечательно, что немногим ранее Эрик Авагян отрицал факт знакомства со звездой.

После возвращения в Россию Ксения Бородина сразу же опубликовала в личном блоге кадры младшей дочери Теоны. Возможно, таким образом она пытается показать фанатам, что еще не отбилась от рук и не умаляет значения детей в своей жизни.