"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех

На телеведущую обрушился шквал критики.

Ксения Бородина высказалась о плюсах системы обязательного медицинского страхования. По словам экс-ведущей "Дома-2", многие россияне не знают, как много услуг можно получить по полису ОМС. Более того, как отметила звезда, власти планируют расширить перечень бесплатных процедур.

Бородина отметила, что не во всех странах есть возможность получать лечение на безвозмездной основе. Между тем жители России все равно чем-то недовольны и жалуются.

"Я вообще не люблю жалобщиков. Зачастую, если у вас что-то не клеится, то проблема в вашем отношении к этому", – заявила Ксения в личном микроблоге.

Всем, кому отказывают в медицинской помощи, знаменитость посоветовала звонить в страховую компанию указанную в полисе. Дескать, там решат проблему.

Телеведущая добавила также, что ее друзья, переехавшие за границу, приезжают лечиться в Россию. По словам Ксении, в нашей стране медицина на очень высоком уровне.

В комментариях к публикации на Ксению Бородину обрушились тонны негатива. Подписчики подняли знаменитость на смех. По мнению пользователей Сети, Бородина села в лужу. Мол, она вообще не понимает, о чем пишет, а пост явно рекламный и хорошо оплачен. Никто не поверил, что Ксения и ее дети лечатся по ОМС в городской поликлинике. Кроме того, похожую публикацию народ нашел у экс-мужа теледивы, Курбана Омарова.

"Сколько заплатили за этот идиотизм? У бывшего мужа тот же *** в постах. Когда ячейка общества распалась, но госзаказ отрабатываем вместе ☹ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ксения, а в провинции давно были? Как там с аппаратами МРТ и КТ? Куда пенсионерам и бюджетникам обращаться чтобы сделали бесплатно и без очереди? В какую страховую позвонить?😂 или в какую страховую позвонить, когда в поликлинике запись к специалисту раз в месяц, живая очередь, между прочим. Ну надо как-то реально смотреть на мир, а не тупо писать проплаченные посты", – рассуждают интернет-обитатели.