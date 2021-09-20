Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Понедельник
20 сентября
Лента новостей
04:03
"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех
02:10
К чему снится окно
23:59
Обещал выбросить бродячим собакам: Добронравов рассказал о побоях от отца-алкоголика
22:05
"Плачем второй день": Елена Валюшкина шокирована новым имиджем дочки
20:05
Дочь Иглесиаса растрогала поклонников до слез
19:42
В метро и на съемной квартире: красавец Дыцевич развенчал мифы о сказочном богатстве актеров
18:03
Гидрометцентр: в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень
17:51
"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото
17:44
"Лицо заплыло": Пугачеву не узнали на дне рождения детей
17:38
Территория трезвости: В России хотят запретить продажу алкоголя
17:36
Политтехнолог Белковский назвал наиболее вероятного преемника Путина
17:10
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
16:20
Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
15:54
Видно грудь: Навка появилась в Кремле с прозрачной тканью ниже шеи
15:35
Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой
14:58
Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек
14:53
Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей
14:50
"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко раскритиковали
14:34
Сердючка целый год скрывала смерть матери
14:04
Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов
14:00
Пугачева прилюдно кинула камень в Аниту Цой: Было стыдно
13:25
Дмитрию Колдуну сожгло лицо промышленным растворителем
13:05
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
12:48
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:40
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
12:39
Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке
12:06
Сын Плющенко получил страшную травму
11:53
"Архип, забери папу": у Глушко случился припадок после признания Королевой о дочке от другого
11:44
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной
11:42
Харламов и Ковальчук впервые показали чувства на публике
11:31
Жителей Европейской части России призвали готовиться к сильным морозам
11:27
Сдала пять яйцеклеток: Королева раскрыла подробности появления внебрачной дочери
11:00
"Богачи с жиру бесятся": дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения
10:44
"Папа моей дочки не Сережа": Королева два года скрывала второго ребенка
10:38
Машину перевернуло: Кай Метов попал в жуткое ДТП в Белоруссии
10:05
Повышение пенсий с 1 октября: кто получит надбавку
08:32
Все ради выгоды: заявившего о тяжелой болезни Преснякова крепко приложили
04:28
Жесткая конкуренция: названа причина разборок Кабаевой и Утяшевой
00:26
Михайлово Чудо: что нельзя делать 19 сентября
21:08
Дети ошарашили Пугачеву и Галкина в день рождения
19:01
Не может быть: ученых шокировало состояние 88-летней Зинаиды Кириенко
18:04
Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями
18:04
Горбачева впервые показала фото с тайной свадьбы
17:51
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
16:56
"Не надо скулить и обижаться!": на Украине призвали смириться с "Северным потоком -2"
15:49
Пугачева проигнорировала важное событие в жизни Преснякова
15:21
Водонаева плюнула в популярного певца после вручения премии: Все решают связи
14:45
Волочкова стала причиной развода Солнцева с престарелой женой
14:19
Бочкарева готовится к появлению ребенка
14:00
"Так и не узнала про мою любовь": вскрылась интимная история Сухорукова и Дорониной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех

"Сколько заплатили за этот идиотизм?": севшую в лужу Бородину подняли на смех

На телеведущую обрушился шквал критики.
прочитано 37 раз

Ксения Бородина высказалась о плюсах системы обязательного медицинского страхования. По словам экс-ведущей "Дома-2", многие россияне не знают, как много услуг можно получить по полису ОМС. Более того, как отметила звезда, власти планируют расширить перечень бесплатных процедур.

ПО ТЕМЕ

Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Бородина отметила, что не во всех странах есть возможность получать лечение на безвозмездной основе. Между тем жители России все равно чем-то недовольны и жалуются.

"Я вообще не люблю жалобщиков. Зачастую, если у вас что-то не клеится, то проблема в вашем отношении к этому", – заявила Ксения в личном микроблоге.

Всем, кому отказывают в медицинской помощи, знаменитость посоветовала звонить в страховую компанию указанную в полисе. Дескать, там решат проблему.

Телеведущая добавила также, что ее друзья, переехавшие за границу, приезжают лечиться в Россию. По словам Ксении, в нашей стране медицина на очень высоком уровне.

В комментариях к публикации на Ксению Бородину обрушились тонны негатива. Подписчики подняли знаменитость на смех. По мнению пользователей Сети, Бородина села в лужу. Мол, она вообще не понимает, о чем пишет, а пост явно рекламный и хорошо оплачен. Никто не поверил, что Ксения и ее дети лечатся по ОМС в городской поликлинике. Кроме того, похожую публикацию народ нашел у экс-мужа теледивы, Курбана Омарова.

"Сколько заплатили за этот идиотизм? У бывшего мужа тот же *** в постах. Когда ячейка общества распалась, но госзаказ отрабатываем вместе ☹ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ксения, а в провинции давно были? Как там с аппаратами МРТ и КТ? Куда пенсионерам и бюджетникам обращаться чтобы сделали бесплатно и без очереди? В какую страховую позвонить?😂 или в какую страховую позвонить, когда в поликлинике запись к специалисту раз в месяц, живая очередь, между прочим. Ну надо как-то реально смотреть на мир, а не тупо писать проплаченные посты", – рассуждают интернет-обитатели.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 04:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото

Артист не скрывал эмоций
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек

Лиза и Гарри отметили день рождения
Шоу-бизнес

"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе

Телеведущий высказался по поводу работы начинающей артистки
Шоу-бизнес

Сын Плющенко получил страшную травму

Поклонники перепуганы

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса
Балашиха и Красногорск стали худшими округами Подмосковья по коронавирусу

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан
В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца
Под Омском поймали осужденного беглеца
В Подмосковье из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+