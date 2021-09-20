"Они же все голубые!": Кириенко резко высказалась о заводящих детей от суррогатных матерей артистах

Зинаиде Кириенко идет 89-й год. "Когда я уезжала учиться в Москву (родилась в Махачкале, жила в Ставропольском крае, после 7 класса поступила в Московский железнодорожный техникум, а в 1958-м окончила ВГИК – Прим. ред.), мама за меня была спокойна, – уверяет актриса. – Просто время было другое и о каких-то глупостях даже подумать было нельзя".

Происходящее на глазах моральное разложение общества очень беспокоит Народную артистку Советского Союза. Своими переживаниями она поделилась с корреспондентом "Дни.ру".

"В творящемся сегодня я вижу продолжение безразличия и жестокости, в которые погружается общество, – вздыхает артистка. – Скажем, лежит мертвый человек, и всем плевать, все проходят мимо, а некоторые еще и фотографировать его пытаются. Как вы считаете, пойдут такие люди Родину защищать?"

Ранее сексуальное развитие современных детей Кириенко тоже очень тревожит. "Представьте себе – уже трехлетнего ребенка спрашивают, мальчиком он хочет стать или девочкой, – поражена актриса. – И мать объясняет ему все, что касается полового органа! Еще сейчас в порядке вещей, что школьницы беременеют. Хотя раньше, если такое случалось это было ЧП на всю страну".

Актриса возмущена и тем, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса завели себе детей при помощи суррогатных матерей. "Мне жалко этих родителей, потому что они голубые все! – убеждена Кириенко. – Вот поэтому заводят детей без матерей. А что из этого существа вырастет? Средний род? Хотят – черт с ними, пусть заводят детей от суррогатных матерей, но как это можно узаконивать?! На мой взгляд, это уже свидетельство конца человечества".

Актриса считает, что в подобном виновата и деградирующая культура. "Раньше во главе искусства стоял Большой театр, – говорит она. – А сегодня все как-то измельчало. Появилось столько новых лиц на экране, что их просто невозможно запомнить. А когда я поступала, то было 539 человек на место. Взяли всего 23 человека. Окончили училище всего 11. Но известными со всего курса стали только я и Люся Гурченко".

По мнению Кириенко, сегодня происходит все по Чехову: "Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни!" "Если Бузова теперь может выступать во МХАТе, в одном из центральных театров Москвы и страны, если она может интересовать режиссеров и публику, то говорить уже не о чем", – убеждена мудрая артистка.