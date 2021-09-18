Не может быть: ученых шокировало состояние 88-летней Зинаиды Кириенко

На набережной Благовещенска установлен мобильный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Зинаида Кириенко призналась: "Тьфу-тьфу-тьфу, пока меня Бог от этой болезни бережет. Я думаю, что это может быть связано с тем, что людьми моего поколения (актрисе 88 лет – Прим. ред.) было за жизнь сделано множество всяческих прививок, к тому же нас с детства пичкали рыбьим жиром, в итоге выработался сильный иммунитет. Хотя я, как и положено, сделала в своей районной поликлинике два компонента прививки от ковида, которые даже не заметила – все перенесла очень легко, будто ничего и не было".
Актриса предполагает, за что человечеству было свыше послано это коронавирусное испытание. "За наши грехи, я думаю, – вздыхает Зинаида Михайловна. – Меня очень волнует будущее, потому что у меня есть и дети, и внуки, и правнуки, которые продлили наш род. Ведь если в России по новой Конституции семья – это основа государства, если признается только союз мужчины и женщины, то на Западе ситуация иная – он оказался в тупике".
"Там теперь появились понятия "Родитель 1" и и "Родитель 2", – возмущена звезда. – И это состояние там узаконивается – принимается все больше античеловеческих и антисемейных законов. Например, я была в ужасе, узнав, что отныне трехлетний ребенок определяет свой пол. Детям родители объясняют, что с этим органом ты мальчик, а без – девочка. Это ж до какого состояния надо было довести общество! О том, что оно больно, можно судить даже по передачам с убийствами и кровавыми злодеяниями".
Рассказала актриса не только о своем мировоззрении, но и о том, как на 89-м году удается так хорошо выглядеть. "Ко мне приезжали ученые и обследовали мой организм, – улыбается звезда. – Они пришли к выводу, что на 20 лет моложе своих паспортных данных – и просто не поверили. Мне очень приятно, конечно, но я этой информацией особенно не заинтересовалась – восприняла ее с юмором".
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