Пробило грудь: порвавший с Малиновским Лазарев оказался на грани жизни и смерти

Российский исполнитель и призер "Евровидения" опубликовал в своем "Инстаграм" отрывок из свежего клипа на песню "Ароматом", выход которого он анонсировал на завтра, пятницу 3 сентября.
На кадрах видео артист предстал умирающим, лежа на асфальте возле автомобиля. В его груди зияла огромная дыра, сквозь которую проходил свет.
Фанаты оказались напуганы тем, что второй клип подряд Лазарев оказывается на грани жизни и смерти. Кто-то предположил, что во всем виноват режиссер Алан Бадоев.
Хейтеры заметили, что Лазарев и его команда уже не в первый раз используют на съемках этот красный автомобиль и кожаную куртку. Их видели в клипе "Лови".
Кроме того, повторяется и сценарий. Сергей Лазарев уже умирал в предыдущем своем клипе на композицию "Снег в океане".
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что сейчас Сергей Лазарев переживает не лучший период в своей жизни. Как стало известно, между ним и его коллегой по бизнесу Алексом Малиновским разгорелся настоящий скандал. Раньше пара была постоянно вместе, они ездили отдыхать в Мексику и в Сочи и были не разлей вода. За это их даже стали подозревать в более близких отношениях, чем просто дружба.
Популярные темы форума
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Воровство
Плаксина
Неудачник
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь
Деньги и на что мы их тратим?
Ломбард