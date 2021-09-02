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Шоу-бизнес
Пробило грудь: порвавший с Малиновским Лазарев оказался на грани жизни и смерти

Пробило грудь: порвавший с Малиновским Лазарев оказался на грани жизни и смерти

Сергей Лазарев напугал поклонников своим видом. На видео он предстал с зияющей дырой в его теле.
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Российский исполнитель и призер "Евровидения" опубликовал в своем "Инстаграм" отрывок из свежего клипа на песню "Ароматом", выход которого он анонсировал на завтра, пятницу 3 сентября.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

На кадрах видео артист предстал умирающим, лежа на асфальте возле автомобиля. В его груди зияла огромная дыра, сквозь которую проходил свет.

Фанаты оказались напуганы тем, что второй клип подряд Лазарев оказывается на грани жизни и смерти. Кто-то предположил, что во всем виноват режиссер Алан Бадоев.

Хейтеры заметили, что Лазарев и его команда уже не в первый раз используют на съемках этот красный автомобиль и кожаную куртку. Их видели в клипе "Лови".

Кроме того, повторяется и сценарий. Сергей Лазарев уже умирал в предыдущем своем клипе на композицию "Снег в океане".

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что сейчас Сергей Лазарев переживает не лучший период в своей жизни. Как стало известно, между ним и его коллегой по бизнесу Алексом Малиновским разгорелся настоящий скандал. Раньше пара была постоянно вместе, они ездили отдыхать в Мексику и в Сочи и были не разлей вода. За это их даже стали подозревать в более близких отношениях, чем просто дружба.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 16:28 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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