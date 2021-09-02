"Застукал и снял": Сломленная дочь певицы Кормухиной прячется от страха

Артистка Ольга Кормухина рассказала о состоянии дочери. Девушка ушла в тень.

Певица Ольга Кормухина с удовольствием говорит о своем творчестве, музыкальных достижениях и карьерных успехах. При этом заслуженная артистка России отказывается рассказывать о самом близком человеке — своей дочери Анатолии. 21-летняя девушка сломлена постоянными преследованиями журналистов и не желает становиться знаменитой. Наследница Ольги Кормухиной нарочно пропала с радаров и настаивает на том, чтобы мать не сболтнула про нее лишнего.

По словам певицы, Анатолия не собирается покорять шоу-бизнес и мечтает о спокойствии вдали от камер и света софитов. Публичность совсем не привлекает ее, хотя статус звездной дочери мог бы прославить ее на всю страну. Ольга Кормухина отмечает, что папарацци мечтают сделать снимки девушки, так как она не размещает их в Сети. "Один журналист радостно так сообщил: "Вот я все-таки ее застукал, я ее снял". А снял он девушку, которую тоже зовут Анатолия, и она оказалась подругой нашей дочери", — рассказала артистка.

Известно, что в мае 2020 года Анатолия отметила юбилей. Девушка запретила матери поздравлять ее в социальных сетях, но та все-таки сделала это. Ольга Кормухина показала архивные снимки дочери. Кадры были сделаны, когда она была еще малышкой.