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Шоу-бизнес
"Застукал и снял": Сломленная дочь певицы Кормухиной прячется от страха

"Застукал и снял": Сломленная дочь певицы Кормухиной прячется от страха

Артистка Ольга Кормухина рассказала о состоянии дочери. Девушка ушла в тень.
прочитано 514 раз

Певица Ольга Кормухина с удовольствием говорит о своем творчестве, музыкальных достижениях и карьерных успехах. При этом заслуженная артистка России отказывается рассказывать о самом близком человеке — своей дочери Анатолии. 21-летняя девушка сломлена постоянными преследованиями журналистов и не желает становиться знаменитой. Наследница Ольги Кормухиной нарочно пропала с радаров и настаивает на том, чтобы мать не сболтнула про нее лишнего.

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 Ольга Борисовна Кормухина

Ольга Борисовна Кормухина певица, режиссер

По словам певицы, Анатолия не собирается покорять шоу-бизнес и мечтает о спокойствии вдали от камер и света софитов. Публичность совсем не привлекает ее, хотя статус звездной дочери мог бы прославить ее на всю страну. Ольга Кормухина отмечает, что папарацци мечтают сделать снимки девушки, так как она не размещает их в Сети. "Один журналист радостно так сообщил: "Вот я все-таки ее застукал, я ее снял". А снял он девушку, которую тоже зовут Анатолия, и она оказалась подругой нашей дочери", — рассказала артистка.

Известно, что в мае 2020 года Анатолия отметила юбилей. Девушка запретила матери поздравлять ее в социальных сетях, но та все-таки сделала это. Ольга Кормухина показала архивные снимки дочери. Кадры были сделаны, когда она была еще малышкой.

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Фото: Darya Parchinskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 15:59 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Природа постаралась: самые красивые дочери голливудских звезд

комментарии

Ответить:

Гость847196
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<цензура> из анатолия??????
Гость843157
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Гость843157
Она не сбитая летчица! На ее редкие концерты раскупаются все билеты и публика аплодирует стоя. У нее шикарный голос, отличный репертуар, а участие мужа в ее программе делает ее концерты просто шедевральными. Просто некоторым не понять отсутствие у человека тяги к дешевой публичности, они сразу списывают артистов в тираж. Разумеется, если бы она выкладывала снимки своей семьи, разводилась в ток-шоу, она была бы на слуху, но деньги проедятся, а стыд останется, как говорила великая Раневская. Олька вылечилась от онкологии, поэтому научилась отделять главное от мишуры!
Простите, опечатка! Не Олька, а Ольга.
Гость843157
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Гость842391
офигеть какая звездность
мать сбитая лётчица, шизанутая путриотка
никто тебя Анатолия знать не знает и не хочет знать
это явная шизофрения
Она не сбитая летчица! На ее редкие концерты раскупаются все билеты и публика аплодирует стоя. У нее шикарный голос, отличный репертуар, а участие мужа в ее программе делает ее концерты просто шедевральными. Просто некоторым не понять отсутствие у человека тяги к дешевой публичности, они сразу списывают артистов в тираж. Разумеется, если бы она выкладывала снимки своей семьи, разводилась в ток-шоу, она была бы на слуху, но деньги проедятся, а стыд останется, как говорила великая Раневская. Олька вылечилась от онкологии, поэтому научилась отделять главное от мишуры!
Гость842391
Пожаловаться Ответить
офигеть какая звездность
мать сбитая лётчица, шизанутая путриотка
никто тебя Анатолия знать не знает и не хочет знать
это явная шизофрения
1

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