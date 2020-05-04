"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка

Вот уже более 20 лет певица Ольга Кормухина состоит в браке с гитаристом рок-группы "Парк Горького" Алексеем Беловым. У супругов есть дочь Анатолия. 2 мая наследнице звезд исполнилось 20 лет.
О радостном событии Ольга Кормухина сообщила на своей странице в "Инстаграме". Артистка опубликовала серию архивных фотографий, сделанных в церкви. На снимках она держит на руках новорожденную дочь.
По ее словам, Анатолия строго-настрого запретила поздравлять ее в социальных сетях, однако певица не смогла удержаться. "Протестует против карантина. Говорит, что праздник в неволе ее не устраивает", – пояснила Ольга Кормухина.
Артистка отметила, в этом году родственники и друзья будут поздравлять только ее с днем родов. "И Лешу (мужа Алексея Белова – Прим. Ред.), конечно! Без него-то ни дня рождения Анатолии, ни дня моих родов не случилось бы!", – добавила Ольга Кормухина.
Ранее в эфире программы "Судьба человека" певица рассказала, что встретила будущего мужа в церкви. Звезда сразу поняла, что перед ней стоит тот мужчина, которого она ждала всю жизнь. Через несколько месяцев после знакомства они впервые поцеловались, а после задумались о венчании.
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