Глушат алкоголем и запрещенными веществами: Кормухина раскрыла правду о скандале с Гагариной

Певица Ольга Кормухина дала откровенное интервью, в котором рассказала о скандале с Полиной Гагариной.

Ольга Кормухина – известная советская, российская исполнительница, кинорежиссер, заслуженная артистка России. За свою долгую творческую карьеру она стала лауреатом многих престижных премий и наград. Все эти заслуги теперь работают на нее. Когда в мире бушует эпидемия, и многие артисты жалуются на недостаток средств, Кормухина имеет стабильный бесперебойный заработок и живет спокойно. Она вместе с мужем преподает в Институте современного искусства.

В свежем интервью Ольга Кормухина рассказала о современных веяниях в музыке, шоу-бизнесе, и о недавнем скандале с Полиной Гагариной.

По словам исполнительницы песен "Падаю в небо" и "Путь", она никогда не встанет на одну сцену рядом с "дебилами" тиктокерами и блогерами, которые в современном мире могут прославиться без музыкального образования. При этом она отметила, что молодые дарования ничего не стремятся развить в себе. Свой талант они глушат алкоголем и запрещенными веществами.

Певица категорически против такого пути. Она вспомнила конфликт певицы Ларисы Долиной с блогером Валей Карнавал и заявила, что ей было просто жалко смотреть на происходящее. Достойная и заслуженная певица была вынуждена опускаться до уровня тиктокера.

В адрес Карнавал Колрмухина выразилась нелестно. Она посоветовала ей внимать каждому слову именитого артиста вместо бездарных припираний.

Поговорила 61-летняя Ольга Кормухина и о бытующем мнении о ее внешности. Многие уверены, что артистка сделала себе пластику. Однако она опровергла эти слухи. По словам певицы, она иногда забывает нанести на лицо даже обычный крем.

Кормухина призналась, что по жизни она пацанка. Поэтому и в семейной жизни ей легко. Для своего мужа и дочери, которых она обрела в возрасте 40 лет, она всегда будет лучшим другом.

Певица ответила и на вопрос о недавнем скандале с Полиной Гагариной. Артистка судилась с ней за права на песню "Кукушка". Кормухина отметила, что нельзя исполнять такую песню с "голой задницей и стрип-балетом".