Кудрявцева ошарашила правдой о своей вечной молодости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что в ее аккаунте нет настоящих фотографий.

Ведущая НТВ Лера Кудрявцева является яркой представительницей российского шоу-бизнеса, которая в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым внешним видом. Она счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Марию. Также у Кудрявцевой есть старший сын.

С начала своей карьеры Кудрявцева почти не изменилась. Хотя сама она скромничает и уверяет, что уже давно "старая и страшная".

Ведущая шоу "Секрет на миллион" считает, что с нее не стоит брать пример в плане образа жизни и красоты. Якобы в своем "Инстаграм" она постоянно публикует отретушированные снимки, на которых не увидишь ее настоящую.

Поклонники уверены, что Лера Кудрявцева просто скромничает, ведь недавно она вела в Сочи музыкальный фестиваль "Новая волна", и все воочию убедились, что Лера прекрасна и без всяких фильтров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева сдала трехлетнюю дочь Марию на попечение педагогов элитной гимназии, где ведется обучение на нескольких языках. Крошку Машу привели на торжественное собрание в честь Дня знаний. Там она будет заниматься в подготовительной группе, которая считается детским садом. Фанаты сочли такой шаг поспешным.