"Третье сентября": спустя четверть века Шуфутинский рассказал историю своего хита

Михаил Шуфутинский даже не предполагал, что песня "Третье сентября" станет столь популярной.

Уже завтра на всех радиостанициях страны будут крутить легендарную сентябрьскую песню знаменитого шансонье. История создания этой композиции очень занимательна. Она стала сбывшимся желанием Михаила Шуфутинского, загаданным им между двумя тезками.

Заслуженный артист рассказал телеканалу "Звезда", что произошла эта история более 25 лет назад. Тогда Михаил Захарович был на каких-то гастролях и случайно на лестнице в театре встал между двумя своими талантливыми коллегами – Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Когда Шуфутинский понял, что оказался между тезками, он решил загадать желание, которое тут же и озвучил двум Игорям.

"Вы для меня напишите песню, а я ее спою," – попросил артист.

Вскоре желание знаменитого шансонье сбылось. С тех пор эта песня живет и за столь долгий срок даже не растеряла своей популярности. Как сообщил "Life", особенно радует ее исполнителя то, что "Третье сентября" все больше любит молодежь. Что касается людей в возрасте, то они, по мнению Шуфутинского, без этого хита и вовсе жить не могут.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в знаковый для Михаила Шуфутинского день – третьего сентября в Кремлевском дворце должен был состояться концерт артиста, но его перенесли, а самому исполнителю предрекли страшную участь.

