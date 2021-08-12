Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

3 сентября в Кремлевском дворце должен был состояться долгожданный концерт Михаила Шуфутинского. Но у судьбы оказались иные планы...

Изначально сольный концерт Михаила Шуфутинского должен был состояться на главной сцене страны еще 13 апреля 2021 года – в день рождения исполнителя. Но известные строгие ковидные ограничения не позволили королю шансона встретиться со зрителями.

Тогда было решено, что артист выступит на Кремлевской сцене страны в другой знаковый для себя день — 3 сентября, которому посвящен один из главных его хитов. Но снова – увы и ах.

"Друзья мои, невеселое известие, – обратился Михаил Захарович к публике. – Организаторы и администрация сообщили, что наш концерт переносится на следующий год – 3 сентября 2022 года".

"Пока нас лишили возможности встречаться с вами и я сообщаю об этом с грустью, – вздыхает Шуфутинский. – Потому что я ждал этой встречи с нетерпением и уже был перенос. Надеюсь, в следующий раз нам повезет больше".

Поклонники рыдают из-за того, что проклятый ковид еще не дает вернуться всем к нормальной жизни. К тому же, деньги за билеты пока возвращать никто не спешит. "Это вопрос к организаторам, а скорее к билетным кассам. – уверяет певец. – Мы работаем по творческому контракту и к билетам не имеем никакого отношения. От нас ничего не зависит. Сожалею о переносе".