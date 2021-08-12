Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Четверг
12 августа
Лента новостей
12:19
В горы с голым задом: звезду "Орла и решки" сняли в неуместном виде
12:16
"Надо что-то поменять": вдова Этуша припомнила Кабаевой старую ошибку
12:00
В Тюмени столкнулись иномарка и "Газель"
11:46
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
11:44
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
11:43
Угроза: Киркорову бесповоротно запретили въезд на Украину
11:41
В России за 24 часа коронавирус выявили у 21 932 человек
11:40
Райкин получил болезненный удар от Тархановой
10:47
Звезда сериала "Татьянин день" впадает в оцепенение из-за тяжелой болезни
10:44
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
10:34
В Екатеринбурге полиция задержала 30 человек после криминальной сходки
09:45
Связь с Высоцким вскрылась у гроба звезды "Моей прекрасной няни"
09:42
Отец покойной Началовой о страданиях внучки: Старалась при нас не плакать
09:18
Появились кадры с места поисков упавшего на Камчатке вертолета
09:17
"С бодуна": опухшая Гузеева напугала видом без макияжа
09:07
Путин сделал Украине десять предупреждений – депутат Рады
08:41
В Кемеровской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
08:21
Врач высказался о состоянии пропавшей Надежды Кадышевой: Реабилитация займет месяцы
06:13
К чему снится свадебное платье
04:09
Наркотики, алкоголь и секс в каменном гроте: всплыли странности семейной жизни Джоли и Питта
02:06
Бородина пригласила незнакомую женщину в Москву за деньги
00:17
"Похожа на ведьму": Ожиревшая Семенович развесила еду на голове
21:55
В Турции мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку
21:50
"Теперь я точно знаю, что такое любовь": разведенная Муцениеце призналась в сильном чувстве
21:50
В Пензе три человека отравились алкоголем на свадьбе и умерли
21:25
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму
21:20
В Тульской области ребенок провалился в канализацию
21:14
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
21:07
В Москве мужчина вырезал сердце у любимой женщины и покончил с собой
20:51
Житель Москвы выдал за случайно найденного младенца собственного внука
20:42
"Не любила, вот и бросила": мечтающую о счастье Бородину ткнули в больное место
20:40
Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво
20:07
"Не хочу!": Жизнь заставила известную писательницу драить грязный подъезд
19:59
В Петербурге автобус врезался в столб на Ленинском проспекте
19:54
В попытке отомстить известному телеведущему извращенец Панин схватился за собаку
19:40
В Донбассе через 10 лет будут жить только граждане России – политолог Ищенко
19:31
Рабочий погиб на стройке в Кургане
19:15
Большая проверка по Большому театру: Волочкова вышла на тропу войны
19:02
Гуляющая голой Чехова обзавелась подозрительным воздыхателем
18:39
Как Зеленскому переизбраться на второй срок – политолог Белашко
18:28
Звезду советского кино обвинили в домогательствах к молоденьким студенткам
18:14
Отомстила? Тиктокерша Карнавал нагадила под нос Ларисе Долиной
18:04
Родственники в шоке: звезда турецких сериалов рассталась с русской моделью накануне свадьбы
17:50
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
17:32
"Научил меня хорошему": новый знакомый отвез Катерину Шпицу в монастырь
17:07
Малахов выставил напоказ секрет тайного сына
17:04
"Одной тебе!": Николаев преподнес Проскуряковой бесценный сюрприз
16:36
"Ты не могла так поступить": Анна Михалкова не попрощавшись уехала от сестры
16:32
Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член
16:29
Вышедшую из тени Кабаеву прилюдно "раздели"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

3 сентября в Кремлевском дворце должен был состояться долгожданный концерт Михаила Шуфутинского. Но у судьбы оказались иные планы...
прочитано 946 раз

Изначально сольный концерт Михаила Шуфутинского должен был состояться на главной сцене страны еще 13 апреля 2021 года – в день рождения исполнителя. Но известные строгие ковидные ограничения не позволили королю шансона встретиться со зрителями.

ПО ТЕМЕ

Пугачева платила Шуфутинскому за молчание

 Михаил Захарович Шуфутинский

Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор

Тогда было решено, что артист выступит на Кремлевской сцене страны в другой знаковый для себя день — 3 сентября, которому посвящен один из главных его хитов. Но снова – увы и ах.

"Друзья мои, невеселое известие, – обратился Михаил Захарович к публике. – Организаторы и администрация сообщили, что наш концерт переносится на следующий год – 3 сентября 2022 года".

"Пока нас лишили возможности встречаться с вами и я сообщаю об этом с грустью, – вздыхает Шуфутинский. – Потому что я ждал этой встречи с нетерпением и уже был перенос. Надеюсь, в следующий раз нам повезет больше".

Поклонники рыдают из-за того, что проклятый ковид еще не дает вернуться всем к нормальной жизни. К тому же, деньги за билеты пока возвращать никто не спешит. "Это вопрос к организаторам, а скорее к билетным кассам. – уверяет певец. – Мы работаем по творческому контракту и к билетам не имеем никакого отношения. От нас ничего не зависит. Сожалею о переносе".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Михаил Шуфутинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 11:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

комментарии

Ответить:

Гость830721
Пожаловаться Ответить
заголовок в опу афтору!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Певицу невозможно узнать
Шоу-бизнес

Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член

Малиновский сильно разочаровал поклонников
Шоу-бизнес

"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

Подробности траурной церемонии
Шоу-бизнес

"Жуть": онкобольную Яковлеву атаковали в лесу

Всплыли кадры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+