В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару

София Михайловна не слишком часто публикует в соцсетях свои свежие фото. Когда же новые снимки все же появляются в инстаграм-аккаунте певицы, то почти всегда артистка на них безупречна. Однако на днях София Ротару сделала небольшое исключение и показалась в Сторис в очень простом и даже немного домашнем виде, который, впрочем, ее совсем не испортил.
На свежем снимке 74-летняя исполнительница позирует вместе со взрослым сыном Русланом на фоне природы – соответствующее фото приводит "ЭГ". Знаменитость одета в простую белую футболку, на лице у звезды – темные очки, на голове – тканевая шапочка, полностью скрывающая волосы. Счастливая женщина, судя по всему, совсем не переживает из-за своего совсем не парадного вида, она радостно улыбается и крепко прижимается к наследнику.
Напомним, что Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Михайловны, которого она родила в браке с Анатолием Евдокименко. Недавно наследнику артистки исполнился 51 год. Руслан и его жена Светлана в свою очередь подарили знаменитой певице внука Анатолия и внучку Софию, которые тоже уже выросли и строят свою личную жизнь.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что София Ротару поразила народ феноменальным преображением.
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