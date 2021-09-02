"Батя в деле": Элджей появился на публике с ребенком в руках

Несколько месяцев назад поклонники творчества Элджея и Насти Ивлеевой начали подозревать, что в паре все не так гладко. Только пару недель назад артисты выложили у себя в социальных сетях посты, где дали четко понять, что супруги развелись.
Ведущая телешоу "Орел и решка" тяжело переживает развод. В Сеть попали снимки, где блондинка вышла в свет в траурном платье. Кто-то решил, что блогеру настолько грустно, что теперь она одевается только в черное. Как выяснилось позже, звезда пришла в таком наряде на свадьбу к Моргенштерну.
В то время, пока Ивлеева не может смириться с мыслью о расставании, Элджей публикует у себя в "Инстаграме" фотографию с ребенком. Мальчику на снимке всего несколько месяцев. Элджей несет его в сумке-кенгуру.
Огромное количество фанатов были шокированы. Они стали уверять, что это сын от Ивлеевой, а музыкант все это время скрывал его.
"Батя в деле", "Лучший", "Как тебе идет", "Ты будешь отличным папой" – написали подписчики в комментариях под постом.
Позже фанаты решили, что этот снимок, скорее всего, был сделан на фотосессии, а ребенок – просто для образа.
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