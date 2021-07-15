"Внутри ничего нет": Лещенко плюнул в дилетанта Элджея

Лев Лещенко считает, что современную музыку вообще сложно назвать музыкой.

Народный артист РСФСР с грустью думает о творчестве большинства молодых российских музыкантов. Лев Валерьянович общается со многими кумирами современной молодежи, и их музыка часто вызывает у него непонимание. Например, Лев Лещенко очень критически отнесся к новому треку рэпера Элджея под названием "SODA".

В композиции рэпера есть строчки, которые не несут в себе большого смысла. По мнению Лещенко, такие песни становятся популярны только из-за слабого культурного развития молодежи.

"Как можно развивать свои чувства, отношения если внутри ничего нет?" – заявил артист.



Лещенко считает, что модные нынче музыканты совсем не развиты, они проводят свободное время в основном в барах, на худой конец – в своих студиях. То, что пишут такие дилетанты – это точно не поэзия, а "непонятно что". При этом в интервью изданию "Газета.Ru" Лещенко добавил, что Элджей и Моргенштерн – хотя бы яркие личности, за ними же, по мнению артиста, и вовсе "идет отребье".

Однако скепсис 79-летнего исполнителя распространяется не на всю молодежь. Недавно он сам записал дуэт с рэпером Loc-Dog, который младше Лещенко на 47 лет. Творчество этого исполнителя Лев Валерьянович считает мелодичным, а самого рэпера – "тонким и глубоким человеком".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лев Лещенко показал публике свою цветущую жену.