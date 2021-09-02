Принц Гарри и Меган Маркл влезли в огромные долги

Королевская семья всю жизнь находилась под пристальным вниманием прессы и публики. Поводов всегда было много: рождение детей, свадьба принца Гарри, скандал вокруг Меган Маркл и многое другое. На этот раз вся общественность обсуждает финансовые долги, в которые влезли принц Гарри и его супруга.
Как стало известно, бывший фонд внука Королевы Елизаветы II и его жены должен вернуть одной организации 75,5 тысяч фунтов стерлингов.
Также сообщается, что это не вся сумма долга. Изначально актриса вместе с мужем была обязана выплатить 213 тысяч фунтов стерлингов, и в течение года они вернули больше половины – 134,5 тысяч. Согласно приближенным к Королевской семье источникам, полная сумма будет выплачена в ближайшее время.
Пара заключила множество контрактов со СМИ, чтобы расплатиться по счетам. Благодаря сделкам герцор и герцогиня Сассекские заработали огромную сумму денег – 118 миллионов фунтов стерлингов.
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл прекратили отношения со своей семьей. Причиной тому стало отношение Королевства к актрисе. Весной этого года пара дала скандальное интервью Опри Уинфри, где рассказали все детали конфликта.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Гарри и Меган даже после ссоры с семьей продолжали получать от них деньги. По некоторым данным, пара получила почти 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
Жители Великобритании критикуют деятельность Королевской семьи и обвиняют их в излишней расточительности.
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