"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина

После того, как Прохор Шаляпин оскорбил Виталину Цымбалюк-Романовскую, бывшую жену Армена Джигарханяна, в эфире популярного шоу "Пусть говорят" на Первом канале, женщина рассказала о ненастоящих любовницах артиста.



Известно, что недавно Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Женщина поддерживает своего супруга. Она уверена, что у музыканта все получится. Она даже советует ему покорять Голливуд.

Спустя некоторое время после свадьбы жена певца сильно заболела и попала в больницу. У нее обнаружили коронавирус. Жена певца оказалась на грани жизни и смерти, но в результате смогла победить страшную болезнь. Напомним, что в госпиталь также попали ее родители. Вся семья проходила лечение в Америке. Видео даже попало в Сеть.

Сразу после происшествия Шаляпин вернулся в Россию. В столице у него было запланировано огромное количество съемок. Знаменитый ухажер стал гостем программы "Пусть говорят". В эфире шоу он заявил, что Цымбалюк-Романовская «оприходовала старика».



В ответ на оскорбление бывшая жена Джигарханяна заявила, что Шаляпин не встречается со всеми своими любовницами на самом деле. Она уверена, что это все постановка.

"В отличие от Прохора, с которым я лишь изображала роман для ТВ, Армен Борисович был моим мужем. С ним я прожила полжизни. А у Прохора ни с кем из придуманных им «любовниц» отношений не было", – не сдержала эмоций женщина.

Она заявила, что ей жаль своего оппонента. Цымбалюк-Романовская уверена, что молодой любовник не знает, что такое настоящая любовь, ведь никогда ее не встречал.