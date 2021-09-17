Кичился размерами: Шаляпин прислал известному актеру хвастливое видео на день рождения

Прохор Шаляпин удивил актера Вячеслава Чепурченко.

Звезда сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко снимался в шоу "Форт Боярд". На площадке проекта актер подружился с певцом Прохором Шаляпиным.

По словам Чепурченко, Шаляпин умеет расположить к себе людей. В общении он легок, внятен, не лишен самоиронии. Прохор, считает звезда "Жуков", прост, но не простоват. В совокупности вышеперечисленных качеств, по мнению Вячеслава, и заключается секрет медийности певца.

После завершения съемок Чепурченко и Шаляпин продолжили приятельствовать. Прохор даже поздравил актера с днем рождения, правда, сделал он это в своей особенной манере.

Вокалист прислал звезде "Жуков" видеозапись. Одну часть ролика Шаляпин посвятил поздравлению, другую – хвастовству. Артист устроил Чепурченко видеоэкскурсию по своему роскошному заграничному дому, кичился его размерами.

"Прохор этим и прекрасен", – рассудил Чепурченко. Вячеслав на Прохора не обижается. Артист воспринимает ситуацию с юмором.

Какой именно дом Прохор Шаляпин показывал Вячеславу Чепурченко – не сообщается. Известно, что у певца есть квартира в сталинской многоэтажке в Москве. Между тем 37-летний вокалист недавно женился. Избранница знаменитости – 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Клаудия Девис. У новоиспеченной жены знаменитости недвижимость в Мексике, в Монако и Канаде.